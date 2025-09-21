Dos jóvenes detenidos tras robar una moto

Dos jóvenes, uno de 15 y otro de 20 años, fueron aprehendidos en la intersección de las calles Güemes y Combate de Obligado, luego de haber sustraído una motocicleta 110 cc que se encontraba estacionada en Belgrano al 900.

El rápido accionar del personal policial permitió dar con los delincuentes, que habían logrado encender el vehículo utilizando una ganzúa, la cual fue secuestrada en su poder.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) del Joven de San Nicolás, que intervino en el caso, dispuso la notificación de la causa y la posterior entrega del menor a su progenitora. En tanto, el joven de 20 años quedó alojado en la sede policial a la espera de ser trasladado a la Justicia.