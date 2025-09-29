Dos adolescentes y una mujer que portaban armas blancas fueron detenidos por la policía

Dos adolescentes dey una mujer de 20 fueron aprehendidos en la zona del Paseo Público por personal policial.

Un llamado al 911 alertó sobre un grupo de personas que estaban ocasionando disturbios y solicitando dinero a transeúntes, presuntamente utilizando un arma.

El incidente ocurrió en el sector de la Avenida España, en el Paseo Público. Tras la alerta, efectivos de la Policía Comunal se dirigieron al lugar, donde procedieron a la aprehensión de un joven de 15 años. Al ser interceptado, se le secuestró un cuchillo que estaba en su poder.

El aprehendido estaba acompañado por otro adolescente de la misma edad, quien opuso resistencia a las directivas del personal policial durante el procedimiento.

Ambos adolescentes fueron trasladados a la comisaría local a fin de regularizar su situación legal. En la causa interviene la Fiscalía de Jóvenes de San Nicolás, caratulando el hecho como "Resistencia a la Autoridad" y tenencia de arma blanca en contexto de disturbios.

Poco después, una mujer de 20 años fue identificada y detenida en Avenida España. También en este caso, secuestraron en su poder un arma blanca de fabricación casera. Tras su aprehensión, fue trasladada a la Comisaría local fue notificada de la formación de la causa y recuperó la libertad.