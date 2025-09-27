Dos accidentes de tránsito sin heridos graves

Dosseparados se registraron este viernes en la ciudad de San Pedro, que tuvieron como saldo a un motociclista trasladado al hospital con, según informaron fuentes policiales. Ambos siniestros contaron con la intervención de ladel Departamento Judicial San Nicolás.

El primer hecho ocurrió en la calle Lucio Mansilla al 3500, donde por causas que son materia de investigación, colisionaron una motocicleta Guerrero G90, guiada por un joven de 23 años, y un automóvil, conducido por una mujer de 33 años.

Ambos conductores fueron trasladados al nosocomio local. Posteriormente, se confirmó que el motociclista sufrió, mientras que la mujer al volante del automóvil resultó

Minutos después, personal policial acudió a la intersección de las calles Güemes y La Laguna, donde se produjo un segundo choque. En el lugar, una camioneta pick up, guiada por una mujer de 57 años que resultó ilesa, impactó contra una motocicleta de 150cc, conducida por un hombre de 33 años.

El conductor de la motocicleta fue asistido inicialmente en el lugar por el servicio de emergencia SAME y luego trasladado al hospital, aunque sin revestir heridas de gravedad.