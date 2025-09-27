Dos accidentes de tránsito sin heridos graves

La tormenta de lluvia y viento que atravesó la zona entre la noche del viernes y la madrugada del sábado no impidió el normal desarrollo de la segunda jornada del San Pedro Country Music Festival, este sábado en el Paseo Público Municipal. Sin embargo, la organización reprogramó los horarios de los artistas en una grilla que comenzó una hora más tarde de lo previsto. Desde Palermo, la Blue's Ayres Band, liderada por Julián Eiriz, marcó el inicio al mediodía de un cronograma que tendrá, a lo largo de la jornada, a muchos de los clásicos que fueron cosechando seguidores a lo largo de las dos décadas del festival.
Dos accidentes de tránsito separados se registraron este viernes en la ciudad de San Pedro, que tuvieron como saldo a un motociclista trasladado al hospital con lesiones de carácter leve, según informaron fuentes policiales. Ambos siniestros contaron con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 del Departamento Judicial San Nicolás.
El primer hecho ocurrió en la calle Lucio Mansilla al 3500, donde por causas que son materia de investigación, colisionaron una motocicleta Guerrero G90, guiada por un joven de 23 años, y un automóvil, conducido por una mujer de 33 años.
Ambos conductores fueron trasladados al nosocomio local. Posteriormente, se confirmó que el motociclista sufrió lesiones de carácter leve, mientras que la mujer al volante del automóvil resultó ilesa.
Minutos después, personal policial acudió a la intersección de las calles Güemes y La Laguna, donde se produjo un segundo choque. En el lugar, una camioneta pick up, guiada por una mujer de 57 años que resultó ilesa, impactó contra una motocicleta de 150cc, conducida por un hombre de 33 años.
El conductor de la motocicleta fue asistido inicialmente en el lugar por el servicio de emergencia SAME y luego trasladado al hospital, aunque sin revestir heridas de gravedad.
