Diligencias por hurto permitieron secuestrar elementos de prueba

Un allanamiento en una vivienda de la calle Juan B. Justo, en el marco de una investigación por hurto, resultó en el secuestro de prendas de vestir clave para la causa, aunque el principal sospechoso no se encontraba en el lugar.

La diligencia fue llevada a cabo por personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría de San Pedro, junto a efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (EPC San Pedro). Tras una serie de tareas investigativas, el GTO logró identificar a un hombre de 49 años como presunto autor del hurto.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías de San Nicolás emitió la orden de allanamiento. Durante el procedimiento, los agentes no encontraron al sospechoso, pero lograron secuestrar la vestimenta que habría utilizado al cometer el ilícito, un elemento de gran importancia para la investigación.

La causa quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11, que continuará con las diligencias para dar con el paradero del acusado.