Detuvieron a un hombre con pedido de captura en Tandil

Un hombre de, oriundo de la ciudad de, fue detenido en las últimas horas en San Pedro luego de que la Policía Comunal local detectara que poseía unavigente a requerimiento de la Justicia.

La detención se produjo en la zona de la calle Lucio Mansilla al 3000, en el marco de recorridas preventivas que realiza el personal de la Estación de Policía Comunal. Al interceptar e identificar al hombre, el sistema arrojó un impedimento legal que regía desde el 27 de febrero de 2025.

La orden de captura había sido emitida por el Juzgado de Familia N° 2 de Tandil, en el marco de una causa caratulada como “Averiguación de Paradero”.