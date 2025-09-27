Detuvieron a un hombre con pedido de captura en Tandil

La tormenta de lluvia y viento que atravesó la zona entre la noche del viernes y la madrugada del sábado no impidió el normal desarrollo de la segunda jornada del San Pedro Country Music Festival, este sábado en el Paseo Público Municipal. Sin embargo, la organización reprogramó los horarios de los artistas en una grilla que comenzó una hora más tarde de lo previsto. Desde Palermo, la Blue's Ayres Band, liderada por Julián Eiriz, marcó el inicio al mediodía de un cronograma que tendrá, a lo largo de la jornada, a muchos de los clásicos que fueron cosechando seguidores a lo largo de las dos décadas del festival.
Un hombre de 38 años, oriundo de la ciudad de Tandil, fue detenido en las últimas horas en San Pedro luego de que la Policía Comunal local detectara que poseía una “Captura Activa” vigente a requerimiento de la Justicia.
La detención se produjo en la zona de la calle Lucio Mansilla al 3000, en el marco de recorridas preventivas que realiza el personal de la Estación de Policía Comunal. Al interceptar e identificar al hombre, el sistema arrojó un impedimento legal que regía desde el 27 de febrero de 2025.
La orden de captura había sido emitida por el Juzgado de Familia N° 2 de Tandil, en el marco de una causa caratulada como “Averiguación de Paradero”.
