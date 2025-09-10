Detienen a una mujer e incautan un postnet y otros elementos robados en un allanamiento en San Pedro

Personal de la Estación de Policía Comunal y del Grupo Táctico Operativo (GTO) de San Pedro esclarecieron un caso de hurto tras realizar un allanamiento en un domicilio de boulevard Moreno al 700. La diligencia judicial, solicitada por la Fiscalía N° 7 y otorgada por el Juzgado de Garantías en turno, culminó con resultados satisfactorios, según informaron fuentes policiales.

Durante el operativo, se procedió a la imputación de la moradora, una mujer de 45 años, por el delito de hurto. Además, se logró el secuestro y recupero de varios elementos que habían sido denunciados como sustraídos días atrás por la expareja de la acusada.

Entre los objetos incautados se encontraban un postnet de Mercado Pago, una calculadora, rollos de papel, dos cuchillas y documentación de interés para la causa. La investigación contó con la colaboración de la Comisaría de la Mujer y la Familia de la localidad.

La imputada fue notificada de la causa y, posteriormente, recuperó su libertad, quedando a disposición de la justicia ordinaria departamental. Se espera que los efectos recuperados sean restituidos a la víctima a la brevedad.