Detienen a un joven de 15 años por daños en el alumbrado público con una gomera

El concejal Martín Rivas , del bloque Acuerdo Ciudadano San Pedro, presentó hoy un proyecto de ordenanza para la creación de una Oficina de Mediación Comunitaria en el municipio. La iniciativa, trabajada en conjunto con la doctora Mabel Prado Baker, busca ofrecer una herramienta de diálogo para resolver conflictos de convivencia entre vecinos. Según el expediente N° 5585/2025, la propuesta establece la creación de un espacio voluntario y confidencial para abordar problemas cotidianos como ruidos, vibraciones, mascotas, filtraciones, medianeras o el uso de espacios comunes. El objetivo es que las partes encuentren soluciones rápidas y prácticas sin tener que recurrir a procesos judiciales o burocracia.
Un joven de 15 años fue aprehendido ayer por la noche, luego de causar daños en el alumbrado público con una gomera y proyectiles metálicos, informaron fuentes policiales.
El hecho ocurrió en la calle Alvarado al 775, cuando personal de la Estación de Policía Comunal acudió a un llamado del servicio de emergencias 911. Al llegar al lugar, encontraron que el adolescente estaba siendo retenido por los vecinos.
El joven fue trasladado a la comisaría e imputado por el delito de "daño agravado". Posteriormente, la UFI del Joven de San Nicolás dispuso que fuera entregado a su madre, mientras continúa con la investigación del caso.
