Detienen a un joven de 15 años por daños en el alumbrado público con una gomera

Un joven de 15 años fue aprehendido ayer por la noche, luego de causar daños en el alumbrado público con una gomera y proyectiles metálicos, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió en la calle Alvarado al 775, cuando personal de la Estación de Policía Comunal acudió a un llamado del servicio de emergencias 911. Al llegar al lugar, encontraron que el adolescente estaba siendo retenido por los vecinos.

El joven fue trasladado a la comisaría e imputado por el delito de "daño agravado". Posteriormente, la UFI del Joven de San Nicolás dispuso que fuera entregado a su madre, mientras continúa con la investigación del caso.