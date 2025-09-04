Detienen a un delincuente con dos órdenes de captura activa por robo

Un hombre de 28 años fue aprehendido este mediodía en la intersección de Boulevard Paraná y Almafuerte por personal policial que, tras identificarlo, constató que pesaban sobre él dos órdenes de captura activa.

La detención se produjo durante una recorrida de rutina. Al consultar los antecedentes del ciudadano, se comprobó que tenía un "Comparendo Compulsivo Activo" por un hecho de robo, solicitado el 5 de febrero de este año por el Juzgado Correccional 3 del Departamento Judicial de San Nicolás.

Simultáneamente, se verificó una segunda orden de captura del Tribunal Criminal 2 de la misma jurisdicción. Ambos magistrados, al ser consultados, tomaron los recaudos legales correspondientes y solicitaron la comparecencia del detenido para audiencias futuras, sin dictar su detención formal.

El joven fue notificado de la situación y, tras cumplirse los procedimientos legales, se dispuso su soltura a la espera de las resoluciones judiciales.