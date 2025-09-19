Provincia aprobó la transferencia de fondos para la etapa interregional de los Juegos Bonaerenses

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense aprobó la transferencia de 72 millones de pesos a ocho municipios para financiar la etapa interregional de los 34º Juegos Bonaerenses, cuya Final Provincial se llevará a cabo en Mar del Plata del 12 al 17 de octubre.

La medida, formalizada a través de la resolución 2097, establece la entrega de aportes no reintegrables a ocho distritos que serán sede de la competencia durante este mes de septiembre. Los fondos están destinados a cubrir los gastos de organización y deberán ser rendidos ante el Tribunal de Cuentas bonaerense.

Según el cronograma, los municipios de Bahía Blanca, Pehuajó, San Pedro y Benito Juárez recibirán 11 millones de pesos cada uno. Por su parte, Dolores, La Matanza, Lobos y San Fernando percibirán 7 millones de pesos cada uno.

De esta forma, el Gobierno provincial busca garantizar el desarrollo de la etapa interregional de los Juegos Bonaerenses, uno de los programas deportivos y culturales más importantes de la provincia, que se realiza en coordinación con los municipios a través de la Subsecretaría de Deportes.