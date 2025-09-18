Cuatro aprehendidos, entre ellos tres menores, por una riña vecinal y agresión a la policía en la guardia del Hospital

Cuatro personas, entre ellas tres menores de edad, fueron aprehendidas ayer en San Pedro tras un conflicto vecinal y un posterior altercado en el hospital local, informaron fuentes policiales. Todos fueron imputados por el delito de "resistencia a la autoridad".

El hecho se inició por la tarde, cuando personal policial acudió a un llamado al 911 que alertaba sobre una alteración del orden público en la intersección de las calles Cruz Roja y Balcarce. Al intervenir, varios de los presentes se mostraron hostiles hacia los uniformados.

A raíz de esta situación, fueron aprehendidos un joven de 15 años y otro de 20. Ambos fueron trasladados al nosocomio local para una revisación médica. Minutos después, otros dos jóvenes de 15 y 16 años se presentaron en el hospital e intentaron entorpecer el accionar policial para liberar a los primeros detenidos, por lo que también fueron aprehendidos.

La UFI del Joven, a cargo de la causa, dispuso la notificación legal y la posterior entrega de los menores a sus padres. Por su parte, el joven de 20 años quedó alojado en la comisaría.