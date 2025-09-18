El concejal Martín Rivas , del bloque Acuerdo Ciudadano San Pedro, presentó hoy un proyecto de ordenanza para la creación de una Oficina de Mediación Comunitaria en el municipio. La iniciativa, trabajada en conjunto con la doctora Mabel Prado Baker, busca ofrecer una herramienta de diálogo para resolver conflictos de convivencia entre vecinos. Según el expediente N° 5585/2025, la propuesta establece la creación de un espacio voluntario y confidencial para abordar problemas cotidianos como ruidos, vibraciones, mascotas, filtraciones, medianeras o el uso de espacios comunes. El objetivo es que las partes encuentren soluciones rápidas y prácticas sin tener que recurrir a procesos judiciales o burocracia.
Cuatro aprehendidos, entre ellos tres menores, por una riña vecinal y agresión a la policía en la guardia del Hospital
Cuatro personas, entre ellas tres menores de edad, fueron aprehendidas ayer en San Pedro tras un conflicto vecinal y un posterior altercado en el hospital local, informaron fuentes policiales. Todos fueron imputados por el delito de "resistencia a la autoridad".
El hecho se inició por la tarde, cuando personal policial acudió a un llamado al 911 que alertaba sobre una alteración del orden público en la intersección de las calles Cruz Roja y Balcarce. Al intervenir, varios de los presentes se mostraron hostiles hacia los uniformados.
A raíz de esta situación, fueron aprehendidos un joven de 15 años y otro de 20. Ambos fueron trasladados al nosocomio local para una revisación médica. Minutos después, otros dos jóvenes de 15 y 16 años se presentaron en el hospital e intentaron entorpecer el accionar policial para liberar a los primeros detenidos, por lo que también fueron aprehendidos.
La UFI del Joven, a cargo de la causa, dispuso la notificación legal y la posterior entrega de los menores a sus padres. Por su parte, el joven de 20 años quedó alojado en la comisaría.
