Elecciones: oficializaron los montos que cobrarán los policías afectados y las autoridades de mesa

  El gobierno bonaerense, a través del Decreto 2197/25, oficializó el pago de un viático de 75.000 pesos para los casi 30.000 efectivos de la Policía Bonaerense que prestarán servicio en el Comando Electoral para las elecciones del próximo domingo 7 de septiembre. Según la resolución firmada por el gobernador Axel Kicillof, el Ministerio de Seguridad abonará este monto a todo el personal policial, sin distinción de jerarquía, que preste servicios efectivos durante el sábado y el domingo para garantizar la seguridad de los comicios.

Crean un espacio virtual y presencial de apoyo para neurodivergentes


Una iniciativa impulsada por el grupo de Familias TGD Padres TEA San Pedro Red Federal, busca construir una red de apoyo mutuo para adolescentes, jóvenes y adultos.

 Se trata de una serie de encuentros para personas con neurodivergencia, con el objetivo de generar un espacio de contención e intercambio. 

El primer encuentro se realizará de manera virtual este jueves 5 a las 21 horas a través de la plataforma Meet. Estará a cargo de las profesionales Lorena García, acompañante terapéutica (AT) y psicóloga social, y Erica Chaile, AT y promotora social, quienes acompañarán la reunión.

La propuesta, que es libre y gratuita, tiene como objetivo principal que los participantes se conozcan, planteen sus necesidades y establezcan las bases para futuros encuentros. Además del encuentro virtual, la organización prevé una reunión presencial para el sábado 10 de septiembre a las 15 horas en el Centro Cultural San Pedro.

"Hablar es necesario, hacer es urgente", es la consigna que motiva a este grupo de familias, que esperan una amplia participación de la comunidad para continuar con la construcción de este espacio de apoyo.