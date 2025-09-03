Crean un espacio virtual y presencial de apoyo para neurodivergentes

Una iniciativa impulsada por el grupo de, busca construir una red de apoyo mutuo para adolescentes, jóvenes y adultos.

Se trata de una serie de encuentros para personas con neurodivergencia, con el objetivo de generar un espacio de contención e intercambio.

El primer encuentro se realizará de manera virtual este jueves 5 a las 21 horas a través de la plataforma Meet. Estará a cargo de las profesionales Lorena García, acompañante terapéutica (AT) y psicóloga social, y Erica Chaile, AT y promotora social, quienes acompañarán la reunión.

La propuesta, que es libre y gratuita, tiene como objetivo principal que los participantes se conozcan, planteen sus necesidades y establezcan las bases para futuros encuentros. Además del encuentro virtual, la organización prevé una reunión presencial para el sábado 10 de septiembre a las 15 horas en el Centro Cultural San Pedro.

"Hablar es necesario, hacer es urgente", es la consigna que motiva a este grupo de familias, que esperan una amplia participación de la comunidad para continuar con la construcción de este espacio de apoyo.