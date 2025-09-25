Copa País: San Pedro quedó con chances para la revancha pese a la derrota en Mendoza

Personal policial de San Pedro detuvo en la vía pública a Juan Martín Roldán, de 40 años , sobre quien pesaba una orden de detención para que cumpla una condena de ocho años de prisión por el delito de abuso sexual agravado reiterado . La detención se concretó este miércoles por la tarde en la zona de calle Ayacucho al 1500 . Roldán fue condenado por el Tribunal en lo Criminal N° 1 de San Nicolás por abusar de manera reiterada de una menor, que en 2017 era nieta de su pareja y tenía 10 años al momento de los hechos.
El combinado de San Pedro perdió este miércoles por 2 a 1 ante su par de General Alvear en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa País. El encuentro se disputó en la cancha de Sport Club Pacífico de Mendoza y la serie se definirá la próxima semana en Buenos Aires.
El equipo local, dirigido por Julián Sánchez, logró imponerse con los goles de Jonathan Pérez y Maximiliano Herrera. General Alvear comenzó ganando y mantenía una buena diferencia, clave de cara al partido de vuelta.
Sin embargo, el conjunto sampedrino logró descontar a través de Santiago Rodríguez, un gol fundamental que le otorgó una cuota de esperanza a la visita de cara al cruce definitorio. La jornada se complicó para San Pedro con la expulsión de Agustín Poll.
Pese a la derrota, el gol de visitante y la diferencia mínima dejan la llave abierta. El pase a las semifinales se definirá el próximo miércoles cuando se dispute el partido de revancha en el Estadio Municipal.
Con información de El Clásico Deportes y Pehuenche Digital
