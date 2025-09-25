Copa País: San Pedro quedó con chances para la revancha pese a la derrota en Mendoza

El combinado deperdió este miércoles porante su par deen el partido de ida de los cuartos de final de la. El encuentro se disputó en la cancha de Sport Club Pacífico de Mendoza y la serie se definirá la próxima semana en Buenos Aires.

El equipo local, dirigido por Julián Sánchez, logró imponerse con los goles de Jonathan Pérez y Maximiliano Herrera. General Alvear comenzó ganando y mantenía una buena diferencia, clave de cara al partido de vuelta.

Sin embargo, el conjunto sampedrino logró descontar a través de, un gol fundamental que le otorgó una cuota de esperanza a la visita de cara al cruce definitorio. La jornada se complicó para San Pedro con la

Pese a la derrota, el gol de visitante y la diferencia mínima dejan la llave abierta. El pase a las semifinales se definirá el próximo miércoles cuando se dispute el partido de revancha en el Estadio Municipal.

Con información de El Clásico Deportes y Pehuenche Digital