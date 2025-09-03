Jubilados, familiares de discapacitados y artistas realizaron el "Festival de la Resistencia" en rechazo a las políticas de Milei (Video)

  Jubilados autoconvocados de la ciudad de San Pedro llevaron a cabo este miércoles el "Festival de la Resistencia", un evento de protesta cultural y política en la Plaza Belgrano. Bajo la consigna "No a Milei", la iniciativa buscó visibilizar el rechazo a las políticas del Gobierno nacional y el impacto que estas tienen sobre el sector pasivo. Organizado por el espacio Jubilados Autoconvocados “Cachi Scipioni”, el festival se desarrolló bajo el lema “Resistir como un jubilado”. Durante la jornada, diversos artistas locales brindaron su apoyo actuando frente a los presentes, mientras que representantes del ámbito de la cultura y de instituciones locales expresaron su adhesión al reclamo.

COOPSER presenta una nueva flota de vehículos para el servicio eléctrico y una ambulancia

 


El Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos de San Pedro (COOPSER) presentará las nuevas unidades adquiridas, con el objetivo de modernizar su flota de vehículos. 

El evento se llevará a cabo este viernes 5 a las 10:00 en la sede de la cooperativa, ubicada en Mitre 1200.

Durante la jornada, las autoridades de la entidad brindarán detalles sobre esta importante inversión, la cual está destinada a mejorar las condiciones operativas y la eficiencia en la prestación del servicio eléctrico tanto en la ciudad como en las localidades cercanas.

Además de las nuevas unidades de servicio, se anunciará la incorporación de una ambulancia que será destinada a fortalecer los Servicios Sociales que brinda la cooperativa a la comunidad.

Los vehículos estarán en exhibición en Mitre 1200, lugar donde también se desarrollará un encuentro con los medios de prensa. 