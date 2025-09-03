COOPSER presenta una nueva flota de vehículos para el servicio eléctrico y una ambulancia

Jubilados, familiares de discapacitados y artistas realizaron el "Festival de la Resistencia" en rechazo a las políticas de Milei (Video)
Jubilados autoconvocados de la ciudad de San Pedro llevaron a cabo este miércoles el "Festival de la Resistencia", un evento de protesta cultural y política en la Plaza Belgrano. Bajo la consigna "No a Milei", la iniciativa buscó visibilizar el rechazo a las políticas del Gobierno nacional y el impacto que estas tienen sobre el sector pasivo. Organizado por el espacio Jubilados Autoconvocados “Cachi Scipioni”, el festival se desarrolló bajo el lema “Resistir como un jubilado”. Durante la jornada, diversos artistas locales brindaron su apoyo actuando frente a los presentes, mientras que representantes del ámbito de la cultura y de instituciones locales expresaron su adhesión al reclamo.