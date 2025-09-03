COOPSER presenta una nueva flota de vehículos para el servicio eléctrico y una ambulancia

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos de San Pedro (COOPSER) presentará las nuevas unidades adquiridas, con el objetivo de modernizar su flota de vehículos.

El evento se llevará a cabo este viernes 5 a las 10:00 en la sede de la cooperativa, ubicada en Mitre 1200.

Durante la jornada, las autoridades de la entidad brindarán detalles sobre esta importante inversión, la cual está destinada a mejorar las condiciones operativas y la eficiencia en la prestación del servicio eléctrico tanto en la ciudad como en las localidades cercanas.

Además de las nuevas unidades de servicio, se anunciará la incorporación de una ambulancia que será destinada a fortalecer los Servicios Sociales que brinda la cooperativa a la comunidad.

Los vehículos estarán en exhibición en Mitre 1200, lugar donde también se desarrollará un encuentro con los medios de prensa.