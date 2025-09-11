Convocan a un encuentro de emprendedores

El próximo domingo 14 de septiembre se llevará a cabo un "Encuentro de Emprendedores" con una amplia variedad de productos y servicios. El evento se realizará en el Club de Jubilados, ubicado en 3 de Febrero 745, y se extenderá de 11:00 a 18:00 hs.

La jornada ofrecerá un espacio para que los emprendedores locales exhiban sus creaciones, incluyendo rubros como indumentaria, decoración, accesorios y gastronomía. La actividad busca fomentar el desarrollo de la economía local y ofrecer a la comunidad un punto de encuentro para conocer y apoyar a los productores de la zona.

La convocatoria, que invita a los vecinos a "compartir un lindo día juntos", destaca la diversidad de propuestas que se podrán encontrar. Se espera que la iniciativa genere una dinámica de intercambio y promoción para los pequeños y medianos emprendimientos de la región.