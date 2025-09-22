Continúa el programa “Desde el Aula” y ya se recuperaron más de 2.500 kilos de material reciclable

- Obtener enlace
La Dirección de Medio Ambiente de la Secretaría de Producción, Industria y Comercio, continúa con el desarrollo del programa piloto “Desde el Aula”, que acompaña a estudiantes y docentes en tareas de educación ambiental y recolección de materiales reciclables en distintas instituciones educativas de la ciudad.
La Casa del Niño Paula Albarracín reunió 45 kilos de reciclables y 15 puntos en tapitas, la Escuela Primaria N° 7 aportó 84 kilos y 35 puntos, el Jardín N° 919 Heroínas de Malvinas juntó 72 kilos, y el Jardín Municipal N° 3 Sor Teresa de Calcuta alcanzó los 18 kilos.
El programa, que ya suma 16 escuelas participantes, se desarrolla como prueba piloto hasta el cierre del ciclo lectivo 2025 y busca fortalecer la educación ambiental, la separación en origen y la economía circular. Desde su puesta en marcha, logró recuperar más de 2.500 kilos en apenas 20 días, con gran adhesión de la comunidad educativa.
En esta primera etapa, los puntos y materiales recuperados por cada institución son los siguientes:
-
Jardín N° 919 Heroínas de Malvinas: 69 puntos y 440 kilos.
-
Jardín Municipal N° 4 Frutillitas: 73,9 puntos y 239 kilos.
-
Jardín Municipal N° 3 Sor Teresa de Calcuta: 1,8 puntos y 18 kilos.
-
Jardín Municipal N° 5 Los Santos Quirós: 3 puntos y 30 kilos.
-
Escuela Especial N° 502: 53,7 puntos y 137 kilos.
-
Escuela Primaria N° 7: 146,1 puntos y 1.011 kilos.
-
Escuela Secundaria N° 14 junto a Escuela Primaria N° 10: 8,2 puntos y 82 kilos.
-
Escuela Primaria N° 45 de Bajo Tala: 16,4 puntos y 64 kilos.
-
Escuela Secundaria N° 13: 4,2 puntos y 42 kilos.
-
Escuela Técnica N° 13: 4,2 puntos y 42 kilos.
-
Escuela Técnica Agraria: 12,5 puntos y 125 kilos.
-
Colegio San Francisco: 13,2 puntos y 132 kilos.
-
Casa del Niño El Amanecer: 18,9 puntos y 89 kilos.
-
Casa del Niño Paula Albarracín: 31,3 puntos y 113 kilos.
La iniciativa continuará en los próximos meses con nuevas jornadas de recolección y actividades educativas, en el marco de la estrategia municipal para consolidar una gestión ambiental más sustentable en San Pedro.
