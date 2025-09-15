Con la participación de más de 10 municipios, San Pedro recibe las finales interregionales de los Juegos Bonaerenses

La ciudad de San Pedro se convirtió en sede de la etapa interregional de los, que comenzaron este lunes con la participación de delegaciones de más de una decena de municipios. Las competencias, que se extenderán hasta mañana, buscan clasificar a los deportistas para la gran final en Mar del Plata.

Durante la primera jornada, las actividades se desarrollaron en varios puntos de la ciudad. Las disciplinas de rugby y softbol se disputaron en el Tiro Federal, mientras que el handball y el fútbol 11 se jugaron en el Estadio Municipal. En el Club Náutico, hubo partidos de básquet y vóley playa, y en el predio de Villa Jardín, se llevó a cabo el torneo de hockey.

La agenda deportiva continúa mañana con más competencias. Elserá escenario de los encuentros de fútbol 7 y fútbol 11, mientras que elrecibirá a los equipos de fútbol 5, fútbol playa y vóley. El futsal tendrá lugar en el, y el cestoball se jugará en el

La apertura de la jornada contó con la presencia de autoridades locales, como el Secretario de Turismo, Cultura, Deportes y Educación,, y el Director de Deportes,. También acompañaron a los jóvenes deportistas el Director de los Juegos Bonaerenses,, y otros coordinadores provinciales.

En esta etapa interregional, participan atletas y equipos de San Pedro, Mercedes, Pergamino, Suipacha, San Nicolás, Pilar, Chivilcoy, Luján, Rojas, Capitán Sarmiento, San Antonio de Areco, Colón y Arrecifes.