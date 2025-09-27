Comenzó la segunda jornada del Country Music Festival, colmada de clásicos del género

La tormenta de lluvia y viento que atravesó la zona entre la noche del viernes y la madrugada del sábado no impidió el normal desarrollo de la segunda jornada del San Pedro Country Music Festival, este sábado en el Paseo Público Municipal. Sin embargo, la organización reprogramó los horarios de los artistas en una grilla que comenzó una hora más tarde de lo previsto.

Desde Palermo, la Blue's Ayres Band, liderada por Julián Eiriz, marcó el inicio al mediodía de un cronograma que tendrá, a lo largo de la jornada, a muchos de los clásicos que fueron cosechando seguidores a lo largo de las dos décadas del festival.

Gabriel Grätzer, músico e historiador del blues, el gospel y el country en la Argentina, subirá al escenario minutos después de las 14. Una hora más tarde habrá un tributo a Johnny Cash y June Carter y pasadas las 17 vendrá el tándem de Billy La Rocka, Henry Donati y Tenesee, tres de los que marcaron el rumbo del festival en estos años.

A partir de las 20, el pionero del blues urbano Fernando Goin iniciará el tramo final, seguido por el country en español de Adrián Tigen, quien recientemente presentó una canción dedicada a Messi.

Fer Couto's Wandering Souls entrará a escena a las 21:20, como anticipo del show de su amigo, el legendario Johny Tedesco, quien a 64 años de la primera composición en español de rockabilly cerrará el escenario.



