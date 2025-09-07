Comenzaron las elecciones que definen el futuro Concejo Deliberante

Con la apertura de los centros de votación, comenzaron las elecciones legislativas que determinarán la nueva configuración del Concejo Deliberante y el Consejo Escolar de San Pedro.

Más de 56 mil sampedrinos están habilitados para emitir su sufragio en 164 mesas distribuidas a lo largo de todo el partido de San Pedro. Además, poco más de 500 extranjeros también se encuentran empadronados.

El operativo de seguridad está a cargo del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, aunque en San Pedro la Policía Bonaerense contará con el apoyo de Gendarmería Nacional en el interior de los establecimientos.

Las autoridades de mesa percibirán una compensación de 40 mil pesos, a los que se agregarán otros 40 mil en el caso de haber completado las capacitaciones.