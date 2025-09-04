Cierres de campaña: Rasio cuestionó a Salazar: "No le interesa San Pedro, sino su carrera política"

El candidato a concejal en primer lugar por la lista de Hechos,cuestionó con dureza al intendente de San Pedro,, y afirmó que “no le interesa la ciudad, sino su carrera política”, en medio de crecientes críticas de vecinos que reclaman mayor atención a los problemas cotidianos de la comunidad.

“Nosotros luchamos contra eso, nuestro interés es ver bien a San Pedro”, expresó Rasio en la jornada de cierre de campaña, quien advirtió que “ya quedó en evidencia que la verdadera prioridad del intendente nunca fue la ciudad, sino su propio proyecto político”.

En ese sentido, recordó que enpara asumir un cargo en el Ministerio de Transporte del gobierno de Alberto Fernández, lo que, según dijo, “provocó una etapa de servicios desatendidos, obras paralizadas y una administración en piloto automático que los vecinos sintieron en el día a día”.

Para Rasio, el regreso del jefe comunal no fue resultado de una decisión personal sino de “presiones políticas” y planteó que la gestión actual carece de compromiso real con el futuro de San Pedro.





Mientras tanto, la ciudad enfrenta reclamos por el, problemas que, de acuerdo a la visión del dirigente, “no encuentran respuestas porque el intendente está más concentrado en su posicionamiento provincial y nacional”.

“La pregunta que se hacen comerciantes, trabajadores y familias es clara: ¿puede una ciudad crecer si su intendente está pensando en otra cosa?”, concluyó Rasio.