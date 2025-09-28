Choque entre dos motos dejó dos personas con lesiones leves

Dos personas resultaron conluego de que sus motocicletas colisionaran este sábado por la tarde/noche en la ciudad de San Pedro, informaron fuentes policiales.

El accidente ocurrió en la intersección de la Avenida Boulevard Moreno y Miguel Porta, luego de que personal policial acudiera al lugar tras un llamado de emergencia al 911.

Por causas que se investigan, una motocicleta Motomel de 150 c.c., conducida por un hombre de 21 años, impactó con una motocicleta Mondial de 110 c.c., guiada por una mujer de 48 años.

A raíz del choque, ambos conductores fueron trasladados por el servicio de emergencia SAME 107 a la guardia del Hospital Subzonal. Tras la asistencia médica, se confirmó que presentaban lesiones de carácter leve.