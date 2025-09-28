Choque entre dos motos dejó dos personas con lesiones leves

El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de San Pedro aprobó en su última sesión el Anteproyecto de Presupuesto de Gastos correspondiente al Ejercicio Económico 2026 . El monto total del presupuesto fijado para el Departamento Deliberativo asciende a $1.012.370.600,74 (mil doce millones trescientos setenta mil seiscientos con setenta y cuatro centavos) . El proyecto de Comunicación fue impulsado por el Presidente del HCD, Pablo Osvaldo Vlaeminck , en cumplimiento con lo establecido por la Ley Orgánica Municipal y el Reglamento de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires, que exige la presentación del anteproyecto al Departamento Ejecutivo antes del 1º de octubre de cada año .
Dos personas resultaron con lesiones de carácter leve luego de que sus motocicletas colisionaran este sábado por la tarde/noche en la ciudad de San Pedro, informaron fuentes policiales.
El accidente ocurrió en la intersección de la Avenida Boulevard Moreno y Miguel Porta, luego de que personal policial acudiera al lugar tras un llamado de emergencia al 911.
Por causas que se investigan, una motocicleta Motomel de 150 c.c., conducida por un hombre de 21 años, impactó con una motocicleta Mondial de 110 c.c., guiada por una mujer de 48 años.
A raíz del choque, ambos conductores fueron trasladados por el servicio de emergencia SAME 107 a la guardia del Hospital Subzonal. Tras la asistencia médica, se confirmó que presentaban lesiones de carácter leve.
