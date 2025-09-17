Choque en la Ruta 9 entre un camión y un automóvil

Un accidente de tránsito se registró ayer por la mañana en el kilómetro 154 de la Ruta Nacional 9, en el carril con dirección a Buenos Aires, donde un camión y un automóvil colisionaron. A pesar del impacto, no se registraron heridos de gravedad, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió a la altura de la localidad de Río Tala, cuando un camión Renault Premium 320 DXI, conducido por un joven de 33 años, embistió por alcance a un auto Volkswagen Bora.

En el vehículo de menor porte viajaban cinco personas: el conductor de 43 años y cuatro acompañantes, de 43, 34, 21 y 25 años.

Todos los ocupantes del automóvil fueron trasladados al Hospital Emilio Ruffa de San Pedro, donde un médico de la Policía constató que ninguno presentaba lesiones. La UFI N° 11 interviene en la causa y dispuso las diligencias de rigor para determinar las causas del siniestro.