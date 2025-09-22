Charla sobre adicciones y prevención del suicidio en el CIC


La Secretaría de Desarrollo de la Comunidad de la Municipalidad organizó la charla informativa “Adicciones vs Vida”, que abordará temáticas relacionadas con las conductas autodestructivas y la prevención del suicidio.

La actividad, que es abierta y gratuita, se llevará a cabo el próximo martes 30 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Centro Integrador Comunitario (C.I.C.), ubicado en la intersección de las calles Casella y Hermano Indio.

La charla será dictada por Fernando Soriano, director de una organización especializada en el acompañamiento a personas con consumos problemáticos. El encuentro busca brindar información, generar conciencia y promover herramientas de prevención ante una problemática que afecta a gran parte de la sociedad.