Canotaje: los mellizos Sosa Velázquez lograron la plata en el Olympic Hopes de República Checa

Loscerraron este domingo su participación en el, en la ciudad de Račice, República Checa, con unaen la final de K2 1000 metros.

Los representantes del Club Náutico habían comenzado su recorrido el jueves, con un sólido triunfo en el heat 3, que les permitió acceder de manera directa a la final de la categoría. Allí firmaron un tiempo de 3:27.964, a solo un segundo de la dupla turca compuesta por Hasan Sarac y Rahmi Karahan, que se quedó con el oro.

Los mellizos también compitieron en la prueba de K2 500 metros, en la que finalizaron cuartos tanto en la serie como en la semifinal. En la final B ocuparon un lugar entre los tres mejores, con un registro de

Buen debut de Padilla y Cacho

La sampedrina Thiara Padilla, del Club de Pescadores y Náutica San Pedro, tuvo un positivo estreno en el certamen internacional. En K1 500 metros U17 finalizó 7ª en su serie con un tiempo de 2:14.570, lo que le permitió avanzar a la semifinal C, donde mejoró su marca con 2:12.233 para ubicarse en la 8ª posición.

En el heat 1 del K1 200 U17 se clasificó 8ª con un tiempo de 0:50.819.

Por su parte, Iván Cacho, representante de la Cooperativa Las Canaletas, compitió en la categoría C1 1000 metros U15. Fue 5º en la tercera manga con 4:58.082, repitió esa posición en la semifinal y volvió a ser 5º en la final B, donde bajó su registro hasta 4:41.754.

El palista de Canaletas también participó en C1 500 U15, alcanzando la semifinal B.