Candela Basaldúa representará a la Argentina en el Sudamericano U20 de Lima

La joven atletafue seleccionada para integrar la delegación argentina que participará en el, que tendrá lugar en Lima, Perú, los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre.

Basaldúa, quien se formó en la Escuela Municipal de Atletismo que tiene sede en el Estadio Municipal, fue convocada oficialmente por la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) para formar parte del equipo nacional junto a otros 22 deportistas.

La sampedrina competirá específicamente en las pruebas de 400 metros con vallas y en la posta 4x400 mixta.

Desde el gobierno local, la Municipalidad de San Pedro y el intendente Cecilio Salazar felicitaron a la joven por su logro. En un comunicado, destacaron el "gran orgullo" que significa que una atleta formada en la ciudad "lleve con esfuerzo y dedicación los colores de la Argentina, de San Pedro y de su equipo en una competencia internacional de este nivel".

La Dirección de Deportes del municipio también expresó sus deseos de éxito para Basaldúa en este "nuevo desafío" deportivo.