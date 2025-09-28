El HCD aprobó su anteproyecto del presupuesto 2026 por más de $1.000 Millones

El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de San Pedro aprobó en su última sesión el Anteproyecto de Presupuesto de Gastos correspondiente al Ejercicio Económico 2026 . El monto total del presupuesto fijado para el Departamento Deliberativo asciende a  $1.012.370.600,74 (mil doce millones trescientos setenta mil seiscientos con setenta y cuatro centavos) . El proyecto de Comunicación fue impulsado por el Presidente del HCD,  Pablo Osvaldo Vlaeminck , en cumplimiento con lo establecido por la Ley Orgánica Municipal y el Reglamento de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires, que exige la presentación del anteproyecto al Departamento Ejecutivo antes del 1º de octubre de cada año .

Básquet: Los equipos de Náutico se llevaron campeonato y podio del Torneo Internacional de Mar del Plata


Los equipos U15 de básquet del Club Náutico San Pedro cumplieron una destacada actuación en el XVII Torneo Internacional de Mar del Plata. 

El plantel A quedó con el título en el Torneo "Blanco", al derrotar en la final a Honor y Patria de Capilla del Señor por 73 a 39, en un encuentro disputado en el Microestadio Domingo Robles de Peñarol. 


Durante la competencia, los dirigidos por Augusto Carugatti derrotaron a Social Larrañaga de Montevideo (Uruguay) por 111 -52, a Peñarol Azul por 69 a 62 y a Atenas por 106 a 37. Los sampedrinos terminaron invictos y con un promedio de 42 puntos de diferencia por partido. 

Por su parte, el equipo B, integrado por jugadores del primer año de la categoría y refuerzos de U13, fue tercero en el Torneo Verde. El conjunto comandado por Juani Gastellú derrotó a Unión (que luego sería campeón) por 67 a 60, venció a Atenas por 54 a 33 y cayó frente a Peñarol por 63 a 53. Si bien se produjo un triple empate en la zona, el Celeste quedó segundo por coeficiente de tantos y jugó este domingo por el tercer puesto frente a Atenas, en el Complejo CIROMAR.  La victoria por 44 a 30 les aseguró el podio tras un excelente certamen en el que derrotaron al campeón y fueron el equipo más goleador. 