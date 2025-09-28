Básquet: Los equipos de Náutico se llevaron campeonato y podio del Torneo Internacional de Mar del Plata

Los equipos U15 de básquet del Club Náutico San Pedro cumplieron una destacada actuación en el XVII Torneo Internacional de Mar del Plata.

El plantel A quedó con el título en el Torneo "Blanco", al derrotar en la final a Honor y Patria de Capilla del Señor por 73 a 39, en un encuentro disputado en el Microestadio Domingo Robles de Peñarol.

Durante la competencia, los dirigidos por Augusto Carugatti derrotaron a Social Larrañaga de Montevideo (Uruguay) por 111 -52, a Peñarol Azul por 69 a 62 y a Atenas por 106 a 37. Los sampedrinos terminaron invictos y con un promedio de 42 puntos de diferencia por partido.

Por su parte, el equipo B, integrado por jugadores del primer año de la categoría y refuerzos de U13, fue tercero en el Torneo Verde. El conjunto comandado por Juani Gastellú derrotó a Unión (que luego sería campeón) por 67 a 60, venció a Atenas por 54 a 33 y cayó frente a Peñarol por 63 a 53. Si bien se produjo un triple empate en la zona, el Celeste quedó segundo por coeficiente de tantos y jugó este domingo por el tercer puesto frente a Atenas, en el Complejo CIROMAR. La victoria por 44 a 30 les aseguró el podio tras un excelente certamen en el que derrotaron al campeón y fueron el equipo más goleador.



