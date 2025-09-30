Bajo el efecto de drogas y armado, irrumpió en la casa de su ex pareja, se subió a un árbol y se tiró por la barranca

Un hombre de 40 años, oriundo de Santa Lucía, fue aprehendido por personal policial en un domicilio de Bajada de Chaves al 500, luego de que fuera denunciado por su ex pareja porbajo estado de alteración.

El hecho se desencadenó tras un llamado de alerta al 911 que indicaba la presencia de un hombre armado y herido en la vivienda. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron al sujeto, quien, al advertir la presencia policial, se arrojó de un árbol. Fuera de sí, el hombre emprendió una "temeraria fuga" hacia la barranca, donde finalmente fue reducido y aprehendido por el personal policial tras un forcejeo.

La denuncia de la víctima

En el domicilio se encontraba la ex pareja del agresor, una mujer de 33 años, quien denunció que el hombre irrumpió en su casa bajo los efectos de estupefacientes, buscando una supuesta arma que, según la denunciante, nunca existió.

La víctima fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Pedro para recibir asistencia.

Por su parte, el sujeto aprehendido fue llevado al Hospital local. Allí, se negó a ser atendido por el personal médico, por lo que debió ser sedado y quedó bajo custodia policial para su resguardo.

La Fiscalía N°11, a cargo de la Dra. Ramos, dispuso la apertura de una causa caratulada como "Violación de Domicilio", quedando el hombre a disposición de la Justicia.