Aumenta el flujo de votantes, aunque no se alcanzaría el promedio histórico

El corte de las 15 horas marca un promedio de asistencia a las urnas de entre el 40 y el 45% del padrón, aunque en algunas mesas ya votaron la mitad de los ciudadanos habilitados.

Durante la mañana emitieron su voto la totalidad de los candidatos a concejales que encabezan las 9 listas habilitadas, como así también los dos candidatos a diputados provinciales sampedrinos.

Los referentes de los partidos y frentes coinciden en señalar que el número total de votantes superará el 60% aunque no llegaría al promedio histórico para las elecciones legislativas.

Desde las 17.30, todas las instancias del escrutinio podrán seguirse en vivo en la transmisión especial de los medios de San Pedro.



