Atletismo: Candela Basaldúa se consagró campeona nacional U20

La atleta sampedrina Candela Basaldua, se consagró campeona nacional en 400 metros con vallas y subcampeona en 400 metros llanos en el Campeonato Nacional U20 de Atletismo que se desarrolla en la ciudad de Rosario.

La joven deportista de la Escuela Municipal de Atletismo tuvo una destacada actuación que le valió la medalla de oro en la prueba de vallas y la de plata en la de 400 metros. Además, Basaldua clasificó a la final de los 200 metros llanos y aún le queda por competir en la posta 4x400.

En la misma competencia, la delegación sampedrina contó con la participación de Aaron Mindurry, quien compitió en los 110 metros con vallas.

Los atletas fueron acompañados por el director de Deportes, Valentín Bravo, junto a sus profesores y parte del equipo de la Dirección de Deportes, lo que refuerza el trabajo de la Escuela Municipal de Atletismo en la formación de talentos locales.



