ATE: "A pesar del resultado electoral, la motosierra en Capital Humano no para"

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció el despido de 800 trabajadores y trabajadoras de planta permanente del Ministerio de Capital Humano, ex Desarrollo Social y SENAF, a partir de este domingo. Según el gremio, los afectados, con una antigüedad de entre 15 y 30 años, estuvieron seis meses en "registro de disponibilidad" sin ser contactados para capacitación o reubicación, lo que considera un "despido encubierto".

A través de un comunicado, ATE acusó al Gobierno de "incumplir la Ley Bases" que el propio Poder Ejecutivo impulsó, demostrando que "el único objetivo era el despido encubierto".

En este contexto, el sindicato anunció que presentará una medida cautelar para "suspender los efectos de las resoluciones 126/2025 y 130/2025". Además, solicitará al Poder Legislativo el tratamiento de un proyecto de ley para "poner un freno a la motosierra".

ATE advirtió que bajo el discurso del "déficit cero" se esconde "un brutal recorte de presupuesto dirigido fundamentalmente a las políticas sociales federales" que llevaba adelante el organismo, lo que, a su criterio, desarticula "áreas claves para la asistencia y el desarrollo de todo nuestro pueblo".