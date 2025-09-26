Un auto robado en San Pedro fue recuperado desmantelado en San Nicolás

Un automóvil Fiat Uno modelo 1994, que había sido sustraído en la ciudad de San Pedro, fue hallado completamente desmantelado en un domicilio de San Nicolás tras una investigación de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local. Un hombre fue notificado en el marco de una causa por encubrimiento. ​El hecho se inició el pasado 22 de septiembre, cuando un joven denunció en la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro la desaparición de su vehículo. Según el damnificado, había dejado el automóvil estacionado cerca del Hospital SADIV el día 17 del mismo mes, al ser internado por una afección de salud. Al recibir el alta el día 22, constató que el rodado había sido robado. ​Tareas de inteligencia y allanamiento ​Tras la denuncia, se inició una Investigación Penal Preparatoria (IPP) caratulada como "Hurto Automotor", con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11. Personal de la DDI de San Pedro se abocó a las tareas investigativas...

Articulación con la Provincia para fortalecer los programas de seguridad alimentaria

 


La Municipalidad de San Pedro, a través de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, llevó a cabo una reunión de trabajo con autoridades del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. El objetivo del encuentro fue fortalecer y ampliar la implementación de los programas de seguridad alimentaria en el distrito, buscando articular acciones entre las distintas áreas municipales para garantizar que los beneficios lleguen a un mayor número de familias sampedrinas.

El encuentro se centró en la optimización de la asistencia en tres ejes clave que buscan acompañar a los sectores más vulnerables de la comunidad. Se abordó la implementación del Programa Más Vida, una política destinada a mejorar la nutrición de personas gestantes a partir del tercer mes de embarazo y de niños y niñas de 0 a 6 años en situación de vulnerabilidad social, brindando apoyo a través de una tarjeta magnética recargable y talleres de educación alimentaria.

Asimismo, la mesa de trabajo se enfocó en los programas que garantizan el acceso a dietas específicas. Esto incluye la Asistencia Alimentaria para Personas Celíacas (PAAC) y la Asistencia Alimentaria para Personas Inmunodeprimidas (PAAI), que aseguran el acceso a una dieta adecuada mediante la entrega de una tarjeta para la compra exclusiva de alimentos aptos, contando además con espacios de orientación y acompañamiento nutricional.

La coordinadora del equipo técnico de la Dirección de Seguridad Alimentaria provincial, Karina Pérez, junto a Marisol Eyherabide y Cristina Olmo, fueron recibidas por el secretario de Desarrollo de la Comunidad local, Walter Sánchez. También participaron coordinadores de los programas locales y de las áreas de asistencia directa y programas sociocomunitarios del municipio, reafirmando el compromiso de continuar trabajando junto a la Provincia para ampliar el alcance de estas políticas públicas.