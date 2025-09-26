Articulación con la Provincia para fortalecer los programas de seguridad alimentaria

- Obtener enlace
La Municipalidad de San Pedro, a través de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, llevó a cabo una reunión de trabajo con autoridades del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. El objetivo del encuentro fue fortalecer y ampliar la implementación de los programas de seguridad alimentaria en el distrito, buscando articular acciones entre las distintas áreas municipales para garantizar que los beneficios lleguen a un mayor número de familias sampedrinas.
El encuentro se centró en la optimización de la asistencia en tres ejes clave que buscan acompañar a los sectores más vulnerables de la comunidad. Se abordó la implementación del Programa Más Vida, una política destinada a mejorar la nutrición de personas gestantes a partir del tercer mes de embarazo y de niños y niñas de 0 a 6 años en situación de vulnerabilidad social, brindando apoyo a través de una tarjeta magnética recargable y talleres de educación alimentaria.
Asimismo, la mesa de trabajo se enfocó en los programas que garantizan el acceso a dietas específicas. Esto incluye la Asistencia Alimentaria para Personas Celíacas (PAAC) y la Asistencia Alimentaria para Personas Inmunodeprimidas (PAAI), que aseguran el acceso a una dieta adecuada mediante la entrega de una tarjeta para la compra exclusiva de alimentos aptos, contando además con espacios de orientación y acompañamiento nutricional.
La coordinadora del equipo técnico de la Dirección de Seguridad Alimentaria provincial, Karina Pérez, junto a Marisol Eyherabide y Cristina Olmo, fueron recibidas por el secretario de Desarrollo de la Comunidad local, Walter Sánchez. También participaron coordinadores de los programas locales y de las áreas de asistencia directa y programas sociocomunitarios del municipio, reafirmando el compromiso de continuar trabajando junto a la Provincia para ampliar el alcance de estas políticas públicas.
