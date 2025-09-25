Arranca este viernes la 20ª edición del San Pedro Country Music Festival

El Paseo Público Municipal de San Pedro se prepara para vibrar al ritmo de la música country, el rockabilly y el blues, ya que este viernesdará comienzo la vigésima edición del San Pedro Country Music Festival, consolidado como el evento más importante de su género en Sudamérica.

La jornada inaugural promete una maratón musical con más de quince artistas desde el mediodía, culminando con la presentación de algunas de las bandas más destacadas del circuito nacional, que subirán al escenario a partir de la tarde.

La grilla de la noche incluye propuestas que van desde el rockabilly pionero hasta el alt-country argentino. El cierre de la primera jornada, previsto para las 22:15, estará a cargo de Far West, la banda oriunda de Morón, Buenos Aires, reconocida por su estilo Alt-Country y Americana, que ha sido una figura recurrente en el festival.

Minutos antes, a las 21:10, se presentará Rock & Rule Swing Band, que promete poner a bailar al público con una fusión de ritmos que combinan la potencia del rock con la sofisticación del swing.

Uno de los momentos más esperados será la aparición de Pelvis a las 19:55. Esta agrupación, considerada la banda pionera del rockabilly en Argentina desde la década del '80, subirá al escenario para ofrecer su característico repertorio que evoca la esencia del rock and roll clásico.

La previa de las bandas estelares contará, a las 19:30, con la actuación de King Bee. Este conjunto argentino fusiona el blues con el rock y el country, y se ha destacado por incorporar a su repertorio canciones propias con una marcada "esencia country", recorriendo un amplio espectro sonoro que promete intensidad y calidad.

Una jornada completa de música

El festival comenzará a las 12:00 con la presentación de The Olders, seguido por Old Richard & His Band (12:25) y Los Grillos RNR (12:50). A lo largo de la tarde, el escenario del Paseo Público recibirá a The Nashville Rebels (13:15), Johnny Boy and The Dancing Crickets (14:05), Bluesberry Band (17:00), La Taba Country (18:15) y Sierra Ferrets (18:40), entre otros numerosos artistas que mantendrán el clima festivo y familiar hasta la medianoche.

El San Pedro Country Music Festival se extenderá durante todo el fin de semana.