Ariel Rey celebró el respaldo en San Pedro y afirmó que “la gente dijo basta al abandono”

El candidato de La Libertad Avanza, Ariel Rey, se mostró agradecido por el apoyo recibido en las elecciones legislativas y aseguró que los resultados expresan que “la gente dijo basta al abandono”, al tiempo que remarcó la necesidad de “mucho trabajo, responsabilidad y transparencia” de cara a la nueva etapa política.

“Hubo mucha gente que trabajó mucho. No paramos de trabajar, hay un gran equipo, cada uno hizo lo suyo: nuestros referentes en las localidades, los vecinos que nos acercaban a su barrio para estar en contacto y transmitir lo que pasa”, señaló Rey en diálogo con la prensa en la transmisión conjunta de los medios locales.

El dirigente subrayó que su espacio, San Pedro Puede, “nunca paró de trabajar” y que la campaña iniciada en 2023 permitió conformar “la mejor opción posible”, con el respaldo de la coordinadora de la segunda sección electoral, Analía Corvino.

“Queremos ser respetuosos con los datos, esperábamos resultados favorables, pero no está todavía cerrado. Manejábamos un porcentaje alto de intención de voto”, indicó el candidato, quien adelantó que los pasos a seguir serán “responsabilidad, orden y después, desde el Concejo Deliberante, recorrer las áreas no para hacer política, sino para llevar transparencia y soluciones a los vecinos”.

Rey sostuvo además que los comicios expresaron una demanda clara de la comunidad: “La gente dijo basta al abandono, quiere un San Pedro mejor, y este es el equipo que va a llevarlo a lo que se merece. Yo creo que la gente premió y va a ver mucho de nosotros”.