Aprehenden a un joven con un arma de guerra en la vía pública

Dos allanamientos simultáneos realizados ayer en la ciudad de San Pedro permitieron desbaratar un punto de venta de drogas y secuestrar cocaína valuada en más de 2 millones de pesos. La investigación, a cargo de la UFI N° 7 local, culminó con la detención de un hombre sindicado como el principal investigado y la notificación a su pareja por tenencia ilegal de arma de fuego. El operativo, llevado a cabo por la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Nicolás, se concretó luego de varios meses de trabajo de campo. La fiscala a cargo, Viviana Del Valle Viviani, junto al juez de Garantías Ricardo Pratti, autorizaron las diligencias tras recabar pruebas que apuntaban a la comercialización de estupefacientes.
Un joven de 20 años fue detenido ayer por efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás, tras ser encontrado con un arma de guerra cargada en su poder.
El hecho se produjo en el cruce de las calles General Pueyrredón y Javier Rivero, donde el personal policial interceptó al sospechoso en la vía pública. Durante la requisa, los agentes encontraron un revólver Smith & Wesson calibre .38 Special oculto entre sus prendas. El arma estaba cargada y lista para ser utilizada.
La fiscalía en turno, que intervino en el caso, ordenó el secuestro del armamento y el traslado del joven a la dependencia policial, donde quedó alojado a la espera de que la justicia defina su situación procesal.
