Aprehenden a un joven con un arma de guerra en la vía pública

Un joven de 20 años fue detenido ayer por efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás, tras ser encontrado con un arma de guerra cargada en su poder.

El hecho se produjo en el cruce de las calles General Pueyrredón y Javier Rivero, donde el personal policial interceptó al sospechoso en la vía pública. Durante la requisa, los agentes encontraron un revólver Smith & Wesson calibre .38 Special oculto entre sus prendas. El arma estaba cargada y lista para ser utilizada.

La fiscalía en turno, que intervino en el caso, ordenó el secuestro del armamento y el traslado del joven a la dependencia policial, donde quedó alojado a la espera de que la justicia defina su situación procesal.