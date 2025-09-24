Aprehenden al conductor de una moto con numeración adulterada

Un joven de 21 años fue aprehendido por la policía local mientras circulaba con una motocicleta de 110 cc que presentaba la numeración del motor suprimida. El hecho ocurrió durante un operativo de control vehicular en la calle Juan B. Justo al 1000.

Según el informe de la Estación de Policía Comunal de San Pedro, el motociclista, domiciliado en la ciudad, fue interceptado por los efectivos, quienes al revisar el vehículo, constataron la irregularidad. La numeración del motor había sido alterada o suprimida, lo que constituye un delito.

El joven fue detenido y notificado de la causa por el delito de "falsificación, alteración o supresión de la numeración de un objeto registrable", contemplado en el artículo 289 del Código Penal. El caso quedó a cargo de la UFI N° 11 de San Pedro, y el joven fue puesto a disposición de la justicia.