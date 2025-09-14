ANSES y PAMI extienden sus operativos conjuntos a las localidades

La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Pedro, en un operativo conjunto con la Estación de Policía Comunal de San Pedro y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), realizó controles vehiculares que resultaron en la retención de 17 motocicletas por distintas faltas. Los operativos, diseñados para reforzar la seguridad vial en la ciudad, se centraron en la fiscalización de la documentación obligatoria de los vehículos y sus conductores. Las infracciones más comunes incluyeron la falta de documentación del vehículo, licencia de conducir, seguro obligatorio y el no uso del casco. Fuentes oficiales confirmaron que las motos retenidas fueron trasladadas al depósito municipal.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) llevarán a cabo una serie de operativos conjuntos en las localidades de Santa Lucía y Río Tala, en el partido de San Pedro. La iniciativa busca acercar los trámites y servicios de ambos organismos a la comunidad, facilitando el acceso a jubilados y beneficiarios que residen fuera de la cabecera del partido.
Los equipos de ANSES y PAMI se desplazarán en las siguientes fechas y ubicaciones:
Martes 16 de septiembre:
Santa Lucía: De 8 a 11 horas, en el Centro de Jubilados local.
Río Tala: De 11:30 a 14 horas, en el Centro de Jubilados de la localidad.
Durante los operativos, los residentes podrán realizar una amplia gama de trámites, que incluyen desde consultas sobre jubilaciones y pensiones, hasta gestiones relacionadas con turnos y prestaciones de PAMI. La articulación de ambos organismos en un mismo lugar tiene como objetivo optimizar la atención y agilizar las diligencias para los vecinos, especialmente para aquellos de la tercera edad.
Se recomienda a los interesados asistir con la documentación necesaria para agilizar sus trámites.
