ANSES y PAMI extienden sus operativos conjuntos a las localidades

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) llevarán a cabo una serie de operativos conjuntos en las localidades de Santa Lucía y Río Tala, en el partido de San Pedro. La iniciativa busca acercar los trámites y servicios de ambos organismos a la comunidad, facilitando el acceso a jubilados y beneficiarios que residen fuera de la cabecera del partido.

Los equipos de ANSES y PAMI se desplazarán en las siguientes fechas y ubicaciones:

Martes 16 de septiembre : Santa Lucía : De 8 a 11 horas, en el Centro de Jubilados local. Río Tala : De 11:30 a 14 horas, en el Centro de Jubilados de la localidad.



Durante los operativos, los residentes podrán realizar una amplia gama de trámites, que incluyen desde consultas sobre jubilaciones y pensiones, hasta gestiones relacionadas con turnos y prestaciones de PAMI. La articulación de ambos organismos en un mismo lugar tiene como objetivo optimizar la atención y agilizar las diligencias para los vecinos, especialmente para aquellos de la tercera edad.

Se recomienda a los interesados asistir con la documentación necesaria para agilizar sus trámites.