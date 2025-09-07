Corvino: “Se ve que hay gente preocupada desde tempano por si pierde”

Analía Corvino, candidata en tercer lugar a diputada por la Libertad Avanza por la segunda sección electoral, emitió su voto en la Escuela 6 y advirtió algunas situaciones que consideró irregulares dentro de los centros de votación

“Como sabemos que pasa siempre, hay situaciones que no deben pasar en las escuelas pero se ve que hay gente preocupada desde tempano por si pierde y quieren hacer daño desde temprano y generan un malestar tanto en la gente que va a votar como con los fiscales que están en las mesas”, señaló.

Entre esas irregularidades, enumeró: “Hay reuniones con gente dentro de las escuelas, partidarias, gente con pecheras partidarias y sabemos que esas cosas no pueden suceder. Hay presidentes de mesa que no sacaron correctamente todas las boletas fuera de la urna…”.

De todos modos, expresó que está “con mucha expectativa” e invitó a la población a que asista a votar. “Es muy importante que vengan a votar, tienen tiempo, es para su futuro que tienen que venir a votar”, dijo.

La candidata esperará el resultado de los comicios en la sede del local de La Libertad Avanza.