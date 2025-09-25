Amenazas y robo en una vivienda: un aprehendido

Un hombre defue aprehendido en la madrugada de hoy por personal policial luego de ser alertado a través del número de emergenciapor un vecino que lo retuvo tras ser víctima de

El rápido accionar policial permitió la detención en la intersección de las calles R. Ansaloni y Fray Cayetano Rodríguez. Según informaron fuentes de la dependencia, el sujeto fue encontrado en el lugar, retenido por un vecino de 43 años que lo sindicó de haber ingresado al patio de su casa luego de escalar el portón.

El detenido fue acusado de amenazar a la víctima y de violar el domicilio. Además, al momento de la aprehensión, se le secuestraron guantes sintéticos negros.

El hecho tuvo un antecedente previo, ya que el hombre había sido divisado minutos antes por efectivos policiales en las inmediaciones en actitud sospechosa. Al intentar ser identificado por los agentes de manera preventiva, el sujeto emprendió la huida, descartando durante su escape un teléfono celular y un gorro de lana.

Interviene en la causa la Fiscalía local, que dispuso la notificación del delito al aprehendido, quien quedó alojado en el sector de calabozos de la dependencia policial.