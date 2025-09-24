Allanamiento y detención de un joven por hurto agravado

En el marco de una investigación por un hecho de hurto agravado, la policía llevó a cabo un allanamiento en una propiedad céntrica y detuvo a un joven de 22 años. El operativo permitió el secuestro de prendas de vestir presuntamente utilizadas para cometer el delito.

La diligencia se realizó en una vivienda de la calle 25 de Mayo al 1500, a partir de una orden de allanamiento emitida por el Juzgado de Garantías de San Nicolás. El procedimiento, a cargo de efectivos del GTO (Grupo Táctico Operativo) y de la EPC (Estación de Policía Comunal) de San Pedro, se concretó luego de diversas tareas de investigación que permitieron certificar el domicilio del presunto autor del ilícito.

El joven detenido fue trasladado a la comisaría local, donde se le notificó la imputación por el delito de "hurto agravado" de un vehículo dejado en la vía pública. La causa quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 de San Pedro.