Allanamiento por hurto y disparos: un detenido, secuestro de una escopeta y un teléfono celular

La Policía Comunal de San Pedro, a través de su, llevó a cabo este viernes dos diligencias de allanamiento simultáneas con resultado positivo, en el marco de investigaciones por un hecho dey otro por

El primer procedimiento se realizó en un domicilio de calle Cucit al 800, tras tareas investigativas que permitieron certificar la autoría en un caso de hurto. Con orden emitida por el Juzgado de Garantías N° 3 de San Nicolás, el personal policial identificó al morador, un hombre de 29 años, y procedió al secuestro de un teléfono celular de interés para la causa. Por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11, no se adoptó temperamento legal inmediato contra el propietario del inmueble.

En paralelo, y en continuidad con la investigación por el hecho de disparos de arma de fuego, se diligenciaron dos órdenes de allanamiento en domicilios vinculados.

En calle Liniers al 1200, el GTO y personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) identificaron a un hombre de 33 años y secuestraron un arma de fuego tipo escopeta recortada calibre 16 junto con cuatro cartuchos intactos.

El segundo allanamiento, en otra vivienda sobre la misma calle, perteneciente a Augusto Paz, arrojó resultado negativo al no encontrarse el sindicado en el lugar.

Ambas causas continúan bajo investigación de la UFI N° 11 del Departamento Judicial San Nicolás.