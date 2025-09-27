Allanamiento por hurto y disparos: un detenido, secuestro de una escopeta y un teléfono celular

La tormenta de lluvia y viento que atravesó la zona entre la noche del viernes y la madrugada del sábado no impidió el normal desarrollo de la segunda jornada del San Pedro Country Music Festival, este sábado en el Paseo Público Municipal. Sin embargo, la organización reprogramó los horarios de los artistas en una grilla que comenzó una hora más tarde de lo previsto. Desde Palermo, la Blue's Ayres Band, liderada por Julián Eiriz, marcó el inicio al mediodía de un cronograma que tendrá, a lo largo de la jornada, a muchos de los clásicos que fueron cosechando seguidores a lo largo de las dos décadas del festival.
La Policía Comunal de San Pedro, a través de su Grupo Táctico Operativo (GTO), llevó a cabo este viernes dos diligencias de allanamiento simultáneas con resultado positivo, en el marco de investigaciones por un hecho de hurto y otro por disparos de arma de fuego.
El primer procedimiento se realizó en un domicilio de calle Cucit al 800, tras tareas investigativas que permitieron certificar la autoría en un caso de hurto. Con orden emitida por el Juzgado de Garantías N° 3 de San Nicolás, el personal policial identificó al morador, un hombre de 29 años, y procedió al secuestro de un teléfono celular de interés para la causa. Por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11, no se adoptó temperamento legal inmediato contra el propietario del inmueble.
En paralelo, y en continuidad con la investigación por el hecho de disparos de arma de fuego, se diligenciaron dos órdenes de allanamiento en domicilios vinculados.
En calle Liniers al 1200, el GTO y personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) identificaron a un hombre de 33 años y secuestraron un arma de fuego tipo escopeta recortada calibre 16 junto con cuatro cartuchos intactos.
El segundo allanamiento, en otra vivienda sobre la misma calle, perteneciente a Augusto Paz, arrojó resultado negativo al no encontrarse el sindicado en el lugar.
Ambas causas continúan bajo investigación de la UFI N° 11 del Departamento Judicial San Nicolás.
