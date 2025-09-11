Advierten sobre el mal uso de los Puntos Verdes y recuerdan qué residuos se pueden reciclar

La Dirección de Medio Ambiente, hizo un llamado a la comunidad para el correcto uso de los, en el marco de la campaña de reciclaje que se lleva adelante junto con los recuperadores urbanos.

Desde el área, se destacó que, a pesar de la difusión, se siguen detectando residuos no reciclables en estos espacios, como animales muertos, escombros, ramas, neumáticos y desechos orgánicos. Las autoridades recordaron que los Puntos Verdes están destinados exclusivamente para materiales reciclables, y pidieron la colaboración de los vecinos para utilizarlos de manera adecuada.

Los materiales que se pueden depositar en los Puntos Verdes deben estar limpios y secos, e incluyen

Por el contrario, no se deben arrojar papeles y cartones sucios, servilletas, pañuelos descartables, vasos de telgopor sucios, restos de comida, papel carbónico, envoltorios de golosinas, yerba, escombros, ramas o neumáticos.

Los Puntos Verdes fijos y móviles de la ciudad se encuentran en las siguientes ubicaciones: