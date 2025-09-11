Advierten sobre el mal uso de los Puntos Verdes y recuerdan qué residuos se pueden reciclar

Dos allanamientos simultáneos realizados ayer en la ciudad de San Pedro permitieron desbaratar un punto de venta de drogas y secuestrar cocaína valuada en más de 2 millones de pesos. La investigación, a cargo de la UFI N° 7 local, culminó con la detención de un hombre sindicado como el principal investigado y la notificación a su pareja por tenencia ilegal de arma de fuego. El operativo, llevado a cabo por la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Nicolás, se concretó luego de varios meses de trabajo de campo. La fiscala a cargo, Viviana Del Valle Viviani, junto al juez de Garantías Ricardo Pratti, autorizaron las diligencias tras recabar pruebas que apuntaban a la comercialización de estupefacientes.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
La Dirección de Medio Ambiente, hizo un llamado a la comunidad para el correcto uso de los Puntos Verdes, en el marco de la campaña de reciclaje que se lleva adelante junto con los recuperadores urbanos.
Desde el área, se destacó que, a pesar de la difusión, se siguen detectando residuos no reciclables en estos espacios, como animales muertos, escombros, ramas, neumáticos y desechos orgánicos. Las autoridades recordaron que los Puntos Verdes están destinados exclusivamente para materiales reciclables, y pidieron la colaboración de los vecinos para utilizarlos de manera adecuada.
Los materiales que se pueden depositar en los Puntos Verdes deben estar limpios y secos, e incluyen plásticos (envases y botellas), bolsas de nylon o papel, cartones y papeles limpios, latas de metal/aluminio, envases multilaminados (tetrabrick) y vidrio (botellas y envases).
Por el contrario, no se deben arrojar papeles y cartones sucios, servilletas, pañuelos descartables, vasos de telgopor sucios, restos de comida, papel carbónico, envoltorios de golosinas, yerba, escombros, ramas o neumáticos.
Los Puntos Verdes fijos y móviles de la ciudad se encuentran en las siguientes ubicaciones:
Paseo Público 1 (eco punto fijo)
Paseo Público 2 (eco punto fijo)
Plaza Constitución (Pellegrini e Yrigoyen)
11 de septiembre y Güemes
Ex Terminal (O. César y Gomendio)
Ingreso a la ciudad (Ruta 191 y Zanucolli)
Ingreso a la ciudad (Ruta 191 y Pres. Roque Sáenz Peña)
C.I.C. (Hno. Indio y Casella)
Av. Sarmiento frente al Club La Esperanza
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones