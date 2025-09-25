Detuvieron a un hombre condenado a 8 años de prisión por abusar de la nieta de su pareja

  Personal policial de San Pedro detuvo en la vía pública a Juan Martín Roldán, de 40 años , sobre quien pesaba una orden de detención para que cumpla una condena de ocho años de prisión por el delito de abuso sexual agravado reiterado . La detención se concretó este miércoles por la tarde en la zona de calle Ayacucho al 1500 . Roldán fue condenado por el Tribunal en lo Criminal N° 1 de San Nicolás por abusar de manera reiterada de una menor, que en 2017 era nieta de su pareja y tenía 10 años al momento de los hechos.

Adultos mayores de Luján visitaron San Pedro en una jornada de actividades recreativas


 La Dirección de Adultos Mayores de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad de la Municipalidad de San Pedro recibió ayer, miércoles, a una delegación de integrantes de un centro de jubilados de la ciudad de Luján, en una jornada marcada por el intercambio social y la recreación.

El Secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter Sánchez, participó de la bienvenida a los visitantes y acompañó las diversas actividades programadas.

El encuentro comenzó con una clase de yoga al aire libre en el Paseo Público de la ciudad, promoviendo el bienestar físico y mental de los participantes. Posteriormente, la comitiva se trasladó a Vuelta de Obligado, un sitio histórico y natural emblemático de la región.

En Obligado, los adultos mayores realizaron un recorrido por la Reserva Natural, Cultural y Refugio de Vida Silvestre, y visitaron el Monumento a la Batalla de Obligado.

Desde el área municipal destacaron que este tipo de iniciativas forman parte de las propuestas de intercambio y recreación que se impulsan para fortalecer los lazos comunitarios y generar espacios de bienestar para los adultos mayores de la ciudad y de localidades vecinas.