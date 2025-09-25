Adultos mayores de Luján visitaron San Pedro en una jornada de actividades recreativas

La Dirección de Adultos Mayores de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad de la Municipalidad de San Pedro recibió ayer, miércoles, a una delegación de integrantes de un, en una jornada marcada por el

El Secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter Sánchez, participó de la bienvenida a los visitantes y acompañó las diversas actividades programadas.

El encuentro comenzó con una clase de yoga al aire libre en el Paseo Público de la ciudad, promoviendo el bienestar físico y mental de los participantes. Posteriormente, la comitiva se trasladó a Vuelta de Obligado, un sitio histórico y natural emblemático de la región.

En Obligado, los adultos mayores realizaron un recorrido por la Reserva Natural, Cultural y Refugio de Vida Silvestre, y visitaron el Monumento a la Batalla de Obligado.

Desde el área municipal destacaron que este tipo de iniciativas forman parte de las propuestas de intercambio y recreación que se impulsan para fortalecer los lazos comunitarios y generar espacios de bienestar para los adultos mayores de la ciudad y de localidades vecinas.