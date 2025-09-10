Actividades por el Día Mundial de Prevención del Suicidio

El Intendente Cecilio Salazar mantuvo este martes una reunión con todos los integrantes del gabinete ampliado, en la que todos los funcionarios pongan a disposición la renuncia. Si bien el resultado de las elecciones del domingo fue un punto de inflexión, la decisión de formular cambios en el equipo de gobierno ya había sido anticipada por el mandatario a los medios locales varios días antes de los comicios.
"Estamos Juntos San Pedro" desarrollará esta tarde una actividad en relación al Día Mundial de Prevención del Suicidio.
La convocatoria fue fijada para las 18:30 horas en Ituzaingó 979, sede de la Dirección de Salud Mental de la Municipalidad de San Pedro.La Subcomisión Interministerial para la Prevención y Abordajes del Suicidio en las Adolescencias y Juventudes de la Provincia de Buenos Aires remarcó que se trata de una problemática multicausal, que no está arraigada a un único problema o causa. Por tal motivo, recuerdan, "las prácticas de cuidado en nuestras comunidades deben ser colectivas, buscando promover la escucha activa, la empatía y la difusión de herramientas en todos los ámbitos sociales".
