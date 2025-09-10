Actividades por el Día Mundial de Prevención del Suicidio

"Estamos Juntos San Pedro" desarrollará esta tarde una actividad en relación al Día Mundial de Prevención del Suicidio.

La convocatoria fue fijada para las 18:30 horas en Ituzaingó 979, sede de la Dirección de Salud Mental de la Municipalidad de San Pedro.

La Subcomisión Interministerial para la Prevención y Abordajes del Suicidio en las Adolescencias y Juventudes de la Provincia de Buenos Aires remarcó que se trata de una problemática multicausal, que no está arraigada a un único problema o causa. Por tal motivo, recuerdan, "las prácticas de cuidado en nuestras comunidades deben ser colectivas, buscando promover la escucha activa, la empatía y la difusión de herramientas en todos los ámbitos sociales".



