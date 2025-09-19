Abrieron los sobres con las propuestas para la obra de consultorios externos del Hospital

La iniciativa tiene un presupuesto oficial de $594.181.067,04, financiado por el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires. Su objetivo principal es reordenar los servicios del hospital, separando la atención ambulatoria de las áreas críticas y de internación, lo que busca optimizar los servicios y brindar una mejor experiencia a los pacientes.
El proyecto es impulsado con el objetivo de garantizar que el hospital esté preparado para las necesidades de la comunidad en los próximos años.
Del acto de apertura de sobres participaron el secretario de Economía y Hacienda, Roberto Borgo; el secretario de Obras y Servicios Públicos, Mariano Brañas; la directora de Legal y Técnica, Viviana Costa; la directora de Contaduría, Mariana Giosa; el jefe de Compras, Osvaldo Álvarez, y representantes de las empresas interesadas.
Tras esta instancia, se continuará con los pasos legales y administrativos correspondientes hasta la adjudicación final, que dará inicio a la construcción de los nuevos consultorios.