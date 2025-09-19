Abrieron los sobres con las propuestas para la obra de consultorios externos del Hospital

Este viernes se llevó a cabo, en la Secretaría de Economía y Hacienda, la apertura de sobres de la Licitación Pública N° 4, un paso clave para la construcción de un nuevo sector de consultorios externos en el Hospital Municipal Dr. Emilio Ruffa. La obra, considerada estratégica, permitirá ampliar la capacidad de atención y mejorar el funcionamiento general del centro de salud.

​La iniciativa tiene un presupuesto oficial de $594.181.067,04, financiado por el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires. Su objetivo principal es reordenar los servicios del hospital, separando la atención ambulatoria de las áreas críticas y de internación, lo que busca optimizar los servicios y brindar una mejor experiencia a los pacientes.

​El proyecto es impulsado con el objetivo de garantizar que el hospital esté preparado para las necesidades de la comunidad en los próximos años.

​Del acto de apertura de sobres participaron el secretario de Economía y Hacienda, Roberto Borgo; el secretario de Obras y Servicios Públicos, Mariano Brañas; la directora de Legal y Técnica, Viviana Costa; la directora de Contaduría, Mariana Giosa; el jefe de Compras, Osvaldo Álvarez, y representantes de las empresas interesadas.

​Tras esta instancia, se continuará con los pasos legales y administrativos correspondientes hasta la adjudicación final, que dará inicio a la construcción de los nuevos consultorios.