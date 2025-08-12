Unidad móvil de salud sexual atenderá en San Pedro y colocará implantes subdérmicos

La Secretaría de Salud, en colaboración con Región Sanitaria IV del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, invita a la comunidad a participar de una jornada de atención gratuita y abierta que se realizará el próximo lunes.

La actividad tendrá lugar el lunes 18 de agosto a las 10:30 horas en el Playón Deportivo Depietri, ubicado en San Martín 2800. Allí estará dispuesta la Unidad Sanitaria Móvil de Salud Sexual.

Durante la jornada, se brindarán los siguientes servicios:

Atención ginecológica.

Realización de Papanicolau (PAP).

Colocación de implantes subdérmicos: las interesadas deberán presentar un test de embarazo negativo.

Control de signos vitales.

Vacunación.

Asesoramiento y consultas sobre salud sexual y reproductiva en centros de salud.

Esta iniciativa forma parte de una serie de abordajes territoriales que tienen como objetivo facilitar el acceso a servicios de salud esenciales para la comunidad.