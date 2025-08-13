Una nueva planta industrial procesará hasta 200 toneladas de semillas por día

El intendente de San Pedro,, recorrió hoy la obra de una nueva planta industrial que se instalará en el cruce de la Ruta 191 y la Autopista 9. La fábrica, que estará dedicada al extrusado y prensado de semillas oleaginosas, representa una inversión privada que fortalecerá el sector productivo de la región.

Salazar, acompañado por funcionarios de su Gabinete, visitó el predio de ocho hectáreas donde el empresario rosarino Hernán Falcón, representante de la firma Allocco, avanza con la construcción del galpón principal.

Durante la recorrida, el Intendente destacó que el proyecto es un "hito para el desarrollo local" y subrayó que la Municipalidad gestionó, junto a la COPSER, la provisión de energía necesaria para el funcionamiento de la planta.

La nueva fábrica tendrá una capacidad inicial de procesamiento de entre 150 y 200 toneladas diarias de soja y girasol, con planes de duplicar la producción a futuro y ampliar su cadena productiva en el mismo lugar. Allocco es una empresa con más de 50 años de trayectoria en el diseño y fabricación de equipos para la industrialización de semillas oleaginosas, lo que la posiciona como un referente del sector.