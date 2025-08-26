Una mujer y su hijo de 2 años heridos en un accidente

Una mujer de 33 años y su hijo de 2 resultaron heridos este martes al mediodía luego de que colisionaran la bicicleta en la que se trasladaban y una camioneta en la intersección de las calles Belgrano y Miguel Auli.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cerca de las 12 horas. La bicicleta, de color amarillo, era conducida por la mujer, que llevaba al niño como acompañante. Por causas que aún se investigan, impactó contra una camioneta gris manejada por un hombre de 55 años.

Ambos ocupantes del rodado menor fueron asistidos por personal del servicio de emergencias 107 y trasladados al hospital local. La mujer presentó lesiones leves, mientras que su hijo sufrió una fractura de clavícula.

La fiscalía local interviene en la causa para determinar las circunstancias del accidente.