Una mujer y dos varones detenidos en San Pedro y Santa Lucía durante operativos de control

Tres personas fueron detenidas ayer en la vía pública por la policía durante operativos de control realizados en San Pedro y las localidades.

Una mujer de 19 años fue aprehendida ayer por la mañana en la calle Alvarado al 1500, luego de generar disturbios en la vía pública en estado de ebriedad. La detención se produjo tras reiterados llamados al 911.

La joven intentó darse a la fuga, pero fue interceptada por el personal policial, que secuestró en su poder un arma blanca. La causa quedó a cargo del Juzgado de Paz local.

En la intersección de Javier Rivero y Liniers, un joven de 18 años fue detenido por contar con un pedido de captura activo desde el 9 de junio de 2025, a requerimiento de la Fiscalía N° 7 de Zárate, en una causa caratulada "Averiguación de Paradero".

Finalmente, en la localidad de Santa Lucía, personal del Destacamento local aprehendió a un hombre de 39 años que se encontraba alterando el orden público en estado de ebriedad, en la Avenida Harrington y Manuel Belgrano. La intervención judicial corresponde al Juzgado de Paz de San Pedro.



