Una mujer sufrió una fractura tras el choque entre una moto y un utilitario

Una mujer de 66 años sufrió fractura de mano y múltiples golpes tras un accidente de tránsito ocurrido ayer al mediodía en la intersección de las calles Maino y Carlos Noseda. El choque involucró a una motocicleta de 110 cc, que era conducida por la mujer, y a un utilitario, manejado por un hombre de 64 años.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro ocurrió por causas que aún se investigan y el aviso al 911 movilizó rápidamente a los efectivos. La motociclista fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada al hospital local para recibir atención médica.

La causa fue caratulada como "lesiones culposas" y se encuentra bajo investigación de la