Una mujer sufrió una fractura tras el choque entre una moto y un utilitario

La Agrupación Mallorca San Pedro , entidad organizadora histórica de la Fiesta Nacional de la Ensaimada Mallorquina , emitió un comunicado de prensa en el que cuestiona al Municipio local por anunciar la realización de una festividad similar sin su autorización. La Agrupación acusa al gobierno municipal de querer utilizar una marca registrada que le pertenece, tras rechazar la propuesta de organizar el evento con solo ocho días de anticipación. El conflicto surgió luego de que el Municipio de San Pedro convocara a una conferencia de prensa para anunciar la 22° Fiesta Nacional de la Ensaimada. Según la Agrupación, el evento que se pretende organizar no es el mismo que se ha realizado históricamente, ya que la marca "Fiesta Nacional de la Ensaimada Mallorquina" es de su titularidad exclusiva y está registrada ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) hasta 2033.
Una mujer de 66 años sufrió fractura de mano y múltiples golpes tras un accidente de tránsito ocurrido ayer al mediodía en la intersección de las calles Maino y Carlos Noseda. El choque involucró a una motocicleta de 110 cc, que era conducida por la mujer, y a un utilitario, manejado por un hombre de 64 años.
Según informaron fuentes policiales, el siniestro ocurrió por causas que aún se investigan y el aviso al 911 movilizó rápidamente a los efectivos. La motociclista fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada al hospital local para recibir atención médica.
La causa fue caratulada como "lesiones culposas" y se encuentra bajo investigación de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 de San Pedro.
