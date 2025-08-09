Una mujer murió tras un choque entre una moto y un auto

​Según el reporte oficial, la víctima impactó de frente con su moto contra un auto que circulaba en sentido contrario. La mujer no llevaba puesto el casco al momento del choque, lo que agravó las lesiones que sufrió.

​Tras el impacto, una ambulancia del SAME 107 la trasladó de urgencia al Hospital Emilio Ruffa. Aunque al llegar al centro de salud se encontraba consciente, su estado era de suma gravedad. El jefe de guardias del hospital, Dr. José Herbas, informó que la joven presentaba un trauma de cráneo severo con lesión hemorrágica, trauma de tórax y fracturas.

​A pesar de los esfuerzos médicos, la motociclista no pudo sobreponerse a la gravedad de las heridas y falleció horas después en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del hospital.

​En el lugar del accidente, trabajaron personal policial e inspectores de tránsito para ordenar la circulación y realizar las pericias necesarias que ayuden a esclarecer las causas exactas del siniestro.

Una mujer falleció este sábado luego de un trágico choque frontal contra un automóvil. El siniestro ocurrió cerca de las 15 horas en la intersección de las calles Benito Urraco y Camino Crucero General Belgrano.