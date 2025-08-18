Una mujer falleció tras un choque en la ruta 9: múltiples heridos, entre ellos dos niños en grave estado
Según informó el bombero Luis Torrens, a cargo de la dotación interviniente, el siniestro ocurrió cuando la camioneta, que transportaba a una familia, intentó sobrepasar al camión. "El vehículo quedó enganchado y fue arrastrado por cien o doscientos metros", detalló.
Estado de las víctimas
José Herbas, jefe de guardia del servicio de emergencias, confirmó que en el vehículo viajaban seis personas, incluyendo la mujer que falleció en el lugar. Las demás víctimas fueron trasladadas al Hospital Subzonal "Dr. Emilio Ruffa" de San Pedro.
La familia regresaba a Caballito, ciudad de Buenos Aires, después de regreso desde Córdoba. El conductor, de 65 años y abuelo de los niños, sufrió un fuerte golpe en la cabeza.
Una niña de 11 años fue diagnosticada con traumatismo y fractura de cráneo severo, y permanece internada en el hospital de San Pedro debido a condición inestable. Un nene de 8, también con fractura craneana, fue derivado a un centro asistencial de Pergamino. Otros dos menores, de 12 y 10 años, se encuentran internados aunque no corren riesgos.