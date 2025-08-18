Una mujer falleció tras un choque en la ruta 9: múltiples heridos, entre ellos dos niños en grave estado

Una mujer de 56 años falleció y cinco personas, entre ellas cuatro niños, resultaron heridas en un trágico accidente automovilístico ocurrido esta mañana en el kilómetro 158 de la Ruta 9, a la altura de Gobernador Castro. El choque, que se produjo en el carril con dirección a Buenos Aires, involucró una camioneta Citroën C3 y un camión.

Según informó el bombero Luis Torrens, a cargo de la dotación interviniente, el siniestro ocurrió cuando la camioneta, que transportaba a una familia, intentó sobrepasar al camión. "El vehículo quedó enganchado y fue arrastrado por cien o doscientos metros", detalló.

Estado de las víctimas

José Herbas, jefe de guardia del servicio de emergencias, confirmó que en el vehículo viajaban seis personas, incluyendo la mujer que falleció en el lugar. Las demás víctimas fueron trasladadas al Hospital Subzonal "Dr. Emilio Ruffa" de San Pedro.

La familia regresaba a Caballito, ciudad de Buenos Aires, después de regreso desde Córdoba. El conductor, de 65 años y abuelo de los niños, sufrió un fuerte golpe en la cabeza.

Una niña de 11 años fue diagnosticada con traumatismo y fractura de cráneo severo, y permanece internada en el hospital de San Pedro debido a condición inestable. Un nene de 8, también con fractura craneana, fue derivado a un centro asistencial de Pergamino. Otros dos menores, de 12 y 10 años, se encuentran internados aunque no corren riesgos.